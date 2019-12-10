«Еленовка пусто на выезд»: Ситуация в пунктах пропуска днем 10 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 10 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Valera: «12:36. Горловка в Украину машин 80».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Татьяна: «11:06. "Каргилл" – основная на мосту, льготка – до моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Олег: «10:54. Еленовка в Новотроицкое – до первого туалета»;

Anastasia: «12:41. Еленовка из Донецка машин 80. Льготы было машин 5, за 40 минут продвинулись 3 раза машин на 20, хвост очереди не сильно большой»;

Anna: «14:15. Новотроицк в Украину 70 машин, в Донецк около 10»;

Pavel: «14:25. Еленовка пусто на выезд».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Oleas»: «10:47. На Гнутово Октябрь – ***а. Стоим с 8 часов. Прошли основной, собрали очередь на промежуточном. Ходят яки чухают».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.