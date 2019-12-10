В Луганской области поймали на взятке работника сервисного центра МВД

На Луганщине работника одного из территориальных подразделений регионального сервисного центра МВД в Луганской области поймали на взятке. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, по материалам следствия, госслужащий требовал и получил от гражданина взятку в 4 тыс. грн за успешную сдачу экзамена по знаниям правил дорожного движения и навыкам управления транспортными средствами.

«9 декабря 2019 года указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием служебного положения, совмещенного с вымогательством неправомерной выгоды)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой направлено в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Наказание, которое грозит за коррупционное преступление – лишение свободы сроком от от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.