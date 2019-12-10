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На Луганщине будут судить организатора незаконных перевозок через госграницу Украины из «ЛНР»

10.12.19 17:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине предстанет перед судом один из организаторов канала незаконных пассажирских перевозок через госграницу Украины из «ЛНР». Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 УК Украины прокуратурой области направлен в суд обвинительный акт в отношении одного из организаторов преступной группировки – жителя Харькова. Кроме того, в указанном производстве соорганизатор и один из исполнителей, которые в настоящее время физически находятся в г. Луганске, объявлены в розыск», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным прокуратуры, двое водителей транспортных средств, которые признали свою вину и способствовали изобличению других членов преступной группы, присудили уплатить штраф в 100 300 грн каждому. Приговор суда вступил в законную силу.

В прокуратуре напомнили, что в августе 2019 года правоохранители разоблачили и перекрыли канал незаконных пассажирских перевозок из неподконтрольных районов Луганской области на подконтрольную украинской власти территорию.

По материалам следствия, преступную схему организовали два человека – жители неподконтрольного Луганска и Харькова. В сентябре 2015 года один из организаторов группировки зарегистрировался как частный предприниматель в псевдогосударственных органах «ЛНР». К незаконному «бизнесу» он привлек водителей, диспетчеров и транспортные средства для перевозок по маршруту Кадиевка (до переименования – Стаханов) – Российская Федерация – Харьков и обратно. В свою очередь, соорганизатор ОПГ координировал действия участников схемы в Харькове.

Организаторы и исполнители действовали по следующему алгоритму: пассажирские автобусы выезжали в РФ через пункт пропуска «Изварино», работа которого прекращена, направлялись на территории Ростовской и Белгородской областей, затем осуществляли въезд на территорию Харьковской области через пункт пропуска «Гоптовка». «Полученные преступным способом средства распределялись организаторами между другими участниками преступной группировки», – добавили в прокуратуре.

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