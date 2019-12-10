Луганщина: Цены на новогодние ели колеблются от 75 до 235 грн

На Луганщине в преддверии новогодних праздников уже реализовано 3 350 новогодних елок лесоохотничьих хозяйств области. Цена на них колеблется от 75 до 235 грн. Об этом сегодня, 10 декабря, рассказал начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Павел Головченко, сообщает пресс-служба луганской областной военно-гражданской администрации.

По его словам, всего планируется реализовать 29 тыс. 568 новогодних елей на сумму 2 млн 881 тыс. 930 грн. Уже продано 3 350 новогодних елок на сумму 318 тыс. 274 ​​грн.

Он отметил, что цена «новогодних красавиц» пока колеблется от 75 до 235 грн за штуку. Она зависит от различных факторов, например, высоты. По состоянию на 10 декабря средняя цена на новогоднюю елку, реализованную лесоохотничьим хозяйством области, составляет 95,01 грн.

Павел Головченко уточнил, что для маркировки новогодних елок лесоохотничьих хозяйств используют пластиковые бирки. Они необходимы для проверки легальности заготовки новогодних елок. Кроме того, он заметил, что имеют место случаи, когда продаются новогодние елки, выращенные на частных земельных участках. Однако, в этом случае у продавца должна быть справка из органа местного самоуправления о том, что он действительно выращивает их на собственном земельном участке.

Также Головченко сообщил, что в настоящее время на подконтрольной Украине территории Луганщины работают 8 государственных лесоохотничьих предприятий, за которыми закреплено 238,1 тыс. га государственного лесного фонда.