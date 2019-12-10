США планируют выделить 300 млн долл. на нужды армии Украины

В Конгрессе США согласовали оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 млрд долл., в который заложено выделение 300 млн долл. на нужды украинской армии. Об этом сообщает «АрміяInform» со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) также подтверждает выделение $ 300 млн на финансирование инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны», – сказано в сообщении.

Кроме того, Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российской энергетики. В частности, ограничения будут введены в связи со строительством трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Кроме того, подчеркивается необходимость запретить поставки в Турцию самолетов F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Также, документ содержит ряд положений, направленных на преодоление потенциальных угроз со стороны Китая, включая необходимость предоставления отчетов о зарубежных инвестициях Китая и его военные отношения с Россией.

В США ожидают, что оборонный бюджет будет принят до конца 2019 года. В случае одобрения Конгрессом, документ будет передан на подпись президенту США.