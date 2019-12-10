На поддержку участников АТО и ООС в Винницкой области выделят более 8 млн грн

В Винницкой области на реализацию областной комплексной целевой программы поддержки участников АТО/ООС, членов их семей и членов семей погибших (умерших) участников антитеррористической операции выделят 8 млн 53 тыс. 500 грн. Такая сумма предусмотрена в проекте бюджета области на 2020 год, передает «АрмияInform».

Так, по данным Винницкой областной государственной администрации, речь идет о выплате единовременной материальной помощи семьям погибших, семьям умерших демобилизованных военнослужащих и бойцам, которые получили ранения во время прохождения службы в районе проведения АТО/ООС на Донбассе, а также предоставление материальной помощи членам семей погибших военнослужащих по случаю юбилейных и памятных дат создания воинских частей в сумме 2 млн грн.

Кроме того, проектом бюджета предусмотрено 419 500 грн для предоставления ежегодной единовременной материальной помощи детям погибших (умерших) участников АТО/ООС.

Помимо этого, 3 млн 200 тыс. грн запланировано потратить на проведение компенсационной выплаты за обучение участников боевых действий и их детей на контрактной форме обучения дневных отделений высших учебных заведений Винницкой области I-II и III-IV уровней аккредитации.

Еще почти 2,5 млн грн проект бюджета предусматривает на реализацию других мероприятий областной комплексной целевой программы поддержки участников АТО/ООС.