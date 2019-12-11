Нормандская встреча: Приблизила ли к миру на Донбассе

В ночь на 10 декабря в Париже завершилась встреча лидеров стран Нормандской четверки. Однако, Нормандская встреча не приблизила Украину и Донбасс к миру. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, передает «Слово і Діло».

По его словам, переговоры в Париже для Украины ничего кардинально не изменили и не могли изменить, поскольку по ключевым вопросам, которые обуславливают российско-украинскую войну, нет никаких сдвигов.

«Ничего не изменилось в коллективной безопасности, в амбициях Российской Федерации, желании отказаться от захватнических практик. Также, нет изменений и в Украине, чтобы мы могли в одностороннем порядке выйти из переговоров, или навязать свою волю», – констатировал политолог.

Саакян отметил, что все ключевые вопросы были оставлены за рамками, озвученными президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным во время брифинга отдельно. Очевидны разногласия по контролю за границей, самому характеру конфликта, перечню других вопросов.

Политолог обратил внимание, что сдвиги в основном есть в вопросах, которые важны для населения, страдающего от войны. Но эти вопросы не касаются корня войны и не являются принципиальными для геополитических амбиций РФ. В частности, уточнил он, важные договоренности об обмене, дальнейшей демилитаризации.

«Нужно создавать положительную динамику движения, а пока, кроме отведения, нет никаких других точек, где было бы продемонстрировано минимальное инструментальное доверие между РФ и Украиной. Видимо, решили не изобретать ничего нового, а продолжить нынешнюю практику», – отметил политолог.

Саакян считает позитивным тот факт, что президент Украины публично обозначил «красные линии», за которые не готовы переходить. Также, по мнению политолога, сильным шагом со стороны Зеленского было упоминание о Крыме в присутствии Путина.

По его мнению, это хороший месседж для части украинского общества, которое сомневается в подлинности патриотических чувств Зеленского.

«Была и ложка дегтя в виде упоминания о сепаратистах. Но в конце концов хорошо, что было сказано и об оккупированных территориях», – подчеркнул эксперт.

Политолог также обратил внимание, что кардинально противоположны позиции РФ и Украины по границе. Эксперт предполагает, что в ближайшей перспективе никакой конкретики и компромисса по этому вопросу не будет достигнуто.

«Непримиримость позиций базируется на диаметрально противоположном восприятии российско-украинской войны как таковой и того, чем война должна завершиться. Для РФ это инструмент достижения своих геополитических и политических интересов, для Украины это трагедия, которую нужно завершить в наших условиях. Поэтому непримиримые позиции сторон есть в самом корне, а не только в инструментарии», – резюмировал Олег Саакян.

Следует отметить, что в целом, делегации Франции, Германии, Украины и России провели в Елисейском дворце почти 10 часов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.