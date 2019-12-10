Зеленский поделился впечатлениями о переговорах с Путиным

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным о Донбассе проходили сложно. Как сообщают «Донецкие новости», об этом по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, в ходе своего брифинга, которую транслировали национальные телеканалы, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«О том, сколько длилась встреча: она должна была быть 20 минут, длилась где-то час. Встреча тет-а-тет состояла из двух частей. Мы обсуждали все вместе, а потом – вдвоем. Можно ли договариваться? Сложно договариваться. Очень. Но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились», – сказал он.

«Он (Путин, – прим. ред.) по каждому вопросу разбирает этот вопрос на детали – то, что я видел, и мы начинаем даже каждое слово согласовывать. Это сложно. Я просто другой человек, я – быстрый человек: раз-раз – договорились, давайте дальше. Нет, тут по-другому, другая естественная биомеханика. Можно ли в целом договориться или нет, мы с вами точно увидим. Сегодня были какие-то такие уступки, я это почувствовал», – рассказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что для составления личного впечатления о президенте России «очень мало времени».

Глава государства также сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube