RU
Все новости

В «Л-ДНР» ведется усиленная подготовка снайперов

10.12.19 20:25
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольном украинским властям Донбассе «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) сосредоточило усилия на подготовке снайперов и младшего командного состава. Об этом сегодня, 10 декабря, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование продолжает осуществлять мероприятия, направленные на повышение готовности к применению соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) Армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации», – отметил Гуцуляк.

Так, согласно данным ГУР, с началом нового учебного года НВФ сосредоточили усилия на подготовке снайперов и младшего командного состава. В частности, с 9 декабря 1, 2 АК начаты военные сборы с командирами взводов и снайперами.

«Указанные мероприятия проводятся под руководством и с непосредственным участием кадровых офицеров ВС РФ», – сообщил Гуцуляк.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк