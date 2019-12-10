На неподконтрольном Донбассе права женщин нарушаются в больших масштабах

На Донбассе и в аннексированном Крыму права женщин нарушаются в больших масштабах, а потому женщины постоянно принимают участие в правозащитных и протестных движениях. Об этом сегодня, 10 декабря, заявила заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Тамила Ташева во время панельной дискуссии на третьем Украинском женском конгрессе в Киеве, передает «Укринформ».

«За цифрами о количестве политзаключенных, о фактически ежедневных обысках в домах у крымских татар или украинцах стоят реальные люди. И мы должны солидаризироваться, говорить об именах каждой женщины. И мы не зря здесь собрались, чтобы говорить о женском движении, о наших правах на оккупированных территориях – как в Крыму, так и на Донбассе – права женщин нарушаются, и нарушаются колоссально», – отметила она.

Также, заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК заметила, что чем больше о женщинах-правозащитницах из неподконтрольных территорий будут знать и говорить на подконтрольной территории Украины, и об их деятельности будет знать украинское правительство, «тем больше защиты для них на самом деле будет там».