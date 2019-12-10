В ночь проведения Нормандской встречи погибли трое украинских военных на Донбассе, – экс-нардеп

В ночь проведения Нормандского саммита трое украинских военных погибли на Донбассе. Об этом заявила народный депутат VIII созыва Мария Ионова в эфире «Прямого».

«Меня насторожило, что в ночь, когда происходил Нормандский саммит, были убиты трое наших военных. То есть, составляющая безопасности, прекращение огня не обсуждались на должном уровне. Для меня это было тревожным сигналом», – сказала Ионова.

Она добавила, что российская сторона должна выполнить намерения, которые были зафиксированы во время Нормандской встречи.

«Вчера были зафиксированы намерения. Теперь главное, чтобы Россия эти намерения выполняла. Украина везде показывала не только намерения, но и действия в направлении выполнения Минских договоренностей», – подчеркнула экс-нардеп.