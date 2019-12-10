ДТП в Покровском районе: Под колеса автомобиля попала пожилая женщина

В селе Даченское (Покровский р-н, Донецкая обл.) сегодня, 10 декабря, автомобиль «Шкода» сбил 88-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Пенсионерка была госпитализирована в городскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Сегодня утром в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что в с. Даченское Покровского района под колеса автомобиля попала женщина. На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции и карета скорой помощи», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, пострадавшей оказалась 88-летняя женщина, которая переходила проезжую часть. В условиях тумана 48-летний водитель автомобиля «Шкода» поздно заметил пешехода и не успел остановить машину. В результате, пенсионерка получила переломы и была госпитализирована в городскую больницу.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются», – отметили в полиции.