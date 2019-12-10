Поверила незнакомцам: На Донетчине пенсионерка потеряла 20 тыс. грн

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) 78-летняя местная жительница из-за излишней доверчивости потеряла 20 тыс. грн. Незнакомые мужчина и женщина забрали все ее сбережения. Правоохранители открыли уголовное дело. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как отметили правоохранители, чаще всего жертвами грабителей становятся пожилые люди. Так, из квартиры пенсионерки в Торецком были украдены все денежные сбережения.

Пожилая женщина познакомилась с мошенниками на улице. Незнакомые мужчина и женщина попросили пенсионерку приготовить у нее дома еду, на что она согласилась. Выяснив для себя, где жертва держит деньги, грабители вытащили деньги. Практически сразу после ухода гостей пенсионерка обнаружила пропажу 20 тыс. грн и сразу позвонила в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 80 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.