Семейная ссора: На Донетчине мужчина чуть не убил сожительницу

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) полицейские задержали мужчину, который чуть не убил свою сожительницу. Об этом сегодня, 10 декабря,

В результате семейного конфликта 37-летняя женщина попала в больницу с проникающим ножевым ранением.

«В выходные в дежурную часть полиции Торецка поступило сообщение о том, что в больницу госпитализировали местную жительницу с ножевым ранением живота. При установке всех обстоятельств происшествия выяснилось, что накануне супруги распивали спиртные напитки. В результате конфликта, который возник на фоне ревности, мужчина решил доказать свою правоту с помощью ножа», – рассказали в полиции.

В полиции также отметили, что ранее судимый за аналогичное преступление 42-летний мужчина сначала отрицал свою причастность к правонарушению, но потом признался. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полицейские начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.