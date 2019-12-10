Нормандский формат: Путин пытался использовать акции протестов в Украине

Президент России Владимир Путин пытался использовать акции протестов, которые проходили в Украине, в частности, в Киеве в ходе переговоров в Нормандском формате. Как сообщают «Донецкие новости», об этом по итогам переговоров в Нормандском формате, которые прошли в Париже 9 декабря, в ходе своего брифинга, которую транслировали национальные телеканалы, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас демократическая страна. Ну, акции и акции. У нас очень много акций. Я уже жалею, что мы открыли там [Офис президента]. Они там кричат, и кричат, правда, невозможно работать», – отметил Зеленский, комментируя акции протестов под Офисом президента Украины.

«Но, например, сегодня (9 декабря, – прим. ред.) я говорил: "Ну, вы же видите? Какой радикализм? У нас нормальные люди, все нормально". То есть – это не является больше аргументом. Никто никому ничем не угрожает. У российской стороны были аргументы, и они приводили именно эти аргументы, в деталях. Ну, кто-то кричит, кто-то против. Это очень сложный диалог (с российской делегацией, – прим. ред.) с очень непростыми людьми – вы же это прекрасно понимаете. Мне кажется, такие акции – хочется, пускай собираются, такие акции – только козырь и аргумент, и точно не для нас, которым сегодня пользовался президент РФ», – заявил президент Украины.

Глава государства рассказал, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным о Донбассе проходили сложно. Президент Украины сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube