«Шахтер» провел открытую тренировку перед матчем с «Аталантой» (Фото)

Перед вылетом в Харьков на решающий матч группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «горняки» провели сессию в загородном комплексе «Святошин», сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«По регламенту УЕФА первые 15 минут тренировки были открытыми для массмедиа. Представители СМИ запечатлели кадры подготовки "Шахтера" к поединку с "Аталантой"», – отметили в пресс-службе.

К важнейшей игре команда подходит без кадровых потерь. Все футболисты работали в общей группе.

Самые яркие моменты занятия – в фоторепортаже.