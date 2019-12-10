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«Шахтер» провел открытую тренировку перед матчем с «Аталантой» (Фото)

10.12.19 15:49
«Горняки» провели сессию в загородном комплексе «Святошин»
«Горняки» провели сессию в загородном комплексе «Святошин» / Фото: shakhtar.com

Перед вылетом в Харьков на решающий матч группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «горняки» провели сессию в загородном комплексе «Святошин», сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«По регламенту УЕФА первые 15 минут тренировки были открытыми для массмедиа. Представители СМИ запечатлели кадры подготовки "Шахтера" к поединку с "Аталантой"», – отметили в пресс-службе.

К важнейшей игре команда подходит без кадровых потерь. Все футболисты работали в общей группе.

Самые яркие моменты занятия – в фоторепортаже.

«Горняки» провели сессию в загородном комплексе «Святошин». / Фото: shakhtar.com

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