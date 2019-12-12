9 месяцев без зарплаты: Медсестру из Бахмута перепутали со сторонницей «ДНР»

Медсестру Викторию Бурлакину из Бахмута (Донецкая обл.) Совет национальной безопасности и обороны Украины ошибочно внес в санкционный список за то, что она якобы была «председателем избирательной комиссии» в неподконтрольной украинским властям Макеевке в 2014 году. Из-за этого она 9 месяцев не получала зарплату.

Женщину перепутали с другим человеком из-за одинаковых девичьей фамилии, имени и отчества. Разблокировать свои счета Виктории не удалось даже после позитивного решения суда.

«Меня обвиняют в том, что я была "председателем комиссии на референдуме" в Макеевке», – отмечает она.

Об этом Виктория узнала случайно, когда ее банковскую карту заблокировали, а в банке сообщили, что счет заблокирован указом президента Украины от 19 марта 2019 года. Под аналогичные санкции попали свыше 800 человек, среди которых помощник президента РФ Владислав Сурков, российские военные, политики, представители и сторонники «Л-ДНР». Виктория Бурлакина в этом списке под №336.

«Агапова Виктория Сергеевна – это моя девичья фамилия. С 2006 года я не являюсь нею. "Глава территориальной избирательной комиссии №364". Главой территориальной избирательной комиссии я никогда не работала, и что это за участок №364 – тоже не знаю», – рассказывает женщина.

Однако в санкционном списке указан ее настоящий идентификационный код, дата рождения и адрес. Виктория родилась и все время жила в Бахмуте (до переименования – Артемовск). «Никогда в жизни я не была в Макеевке. Если я такой террорист, то почему не приехали и не задержали», – говорит она.

Ответ на вопрос, как попала в санкционный список, Виктория нашла в интернете. «Сайт "Миротворец" – Агапова Виктория Сергеевна, адрес – Макеевка, дата рождения другая. Она действительно работала на "избирательном участке" №364, так как мне его написали. И мне стало все понятно – что меня каким-то образом по девичьей фамилии с ней перепутали», – говорит женщина.

Та, с кем перепутали Викторию Бурлакину, действительно поддерживает «ДНР» и преподает в школе в неподконтрольной украинским властям Ясиноватой. Свои взгляды она не скрывает и активно публикует фото и видео на своих страницах в соцсетях. Если Виктории Бурлакиной запрещено выезжать из Украины, то ее тезка – Виктория Агапова спокойно ездит в Москву.

Свою правоту медсестра из Бахмута пыталась доказать обращениями в СНБО Украины, которые ввели в действие санкционный список, а также к президенту, СБУ, Кабинету министров. Женщине каждый раз обещали разобраться. «Последнее, что меня "порадовало", что СНБО рассмотрит мой вопрос на заседании по вопросам санкций, но этих заседаний нет», – рассказывает Виктория.

Через суд она пыталась разблокировать свой карточный счет, судебное разбирательство выиграла, но банк и исполнительная служба решение суда игнорируют. В бухгалтерии больницы, где работает Виктория, сообщили, что если до конца года ее банковский счет не разблокируют, ее заработанные деньги аннулируются – со счета медучреждения уйдут в доход бюджета.

На журналистский запрос СНБО Украины дал письменный ответ, что основанием для применения санкций к Виктории Бурлакиной были предложения СБУ. Как могли допустить такую ошибку, в СБУ пока отказались комментировать. В ответе СНБО также было указано, что после проверки СБУ предлагает откорректировать идентификационные данные Агаповой в санкционном списке, предложения рассмотрят на очередном заседании СНБО.

После того, как история Виктории Бурлакиной получила широкую огласку, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признал, что при формировании санкционных списков допустили ошибку. Он перезвонил женщине и извинился, а также сообщил, что уже подготовлены соответствующие изменения к указу президента Украины, которые вскоре должны быть подписаны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»