По привычке люди боятся: Как живет прифронтовая Катериновка после разведения сил (Фото)

В прифронтовой Катериновке (Луганская обл.) после разведения сил и средств на участке в Золотом в магазинах появились продукты, в больнице есть доктора, а вот с дровами и углем по-прежнему плохо.

Местные жители Катериновки говорят, что нечем отапливать, но главное – стало тихо. Войска на этом участке линии разграничения развели два месяца назад.

«Спокойно, тихо, надеемся, что так будет и дальше», – отмечает жительница Катериновки Инна Рудюк.

По ее словам, угля нет, так как шахты не работают, а в ближайший лес за дровами местные жители ходить боятся. «Дрова собираем, где есть, где что – с лета. Потому что выходить у нас, сами знаете, опасно кругом», – отмечает пенсионерка.

Несмотря на разведение сил и средств, в Катериновке после обеда на улице не встретишь местных жителей. По привычке люди боятся и сидят по домам, хотя правопорядок тут под контролем полицейских.

Как отмечает сержант Национальной полиции Александр, после разведения сил и средств на Донбассе ситуация в Катериновке спокойная. «Нормальная, тихая, определенные подрывы, но это идет разминирование, это по соглашениям. Наши функции – это помощь местным гражданам по разным вопросам: есть информационного характера, бывает физически кому-то помочь нужно. Ну, и обеспечение охраны и безопасности местного населения в этой "серой зоне"», – рассказал он.

Фото: скриншот видео ТК «UATV»

Новые позиции украинских военных теперь в 2 км от передовой. С новых наблюдательных пунктов бойцы следят за стратегически важной дорогой и старыми траншеями. «Вот сейчас мы наблюдаем за нашими старыми позициями. К сожалению, их не сильно видно из-за снега и тумана, но, в принципе, мы их видим, контролируем. Видим, как они потихонечку зарастают», – отметил боец ВСУ Олег.

Украинские военные уже обустроили новый блиндаж, который не уступает прежнему, и может выдержать даже запрещенные Минскими соглашениями калибры снарядов. Бойцы ВСУ уверены, что укрепляться необходимо, так как обстрелы в Луганской области не прекращаются и нужно быть готовыми к любым провокациям противника.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»