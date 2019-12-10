Оценивания ВНО-2021 по математике будет в два уровня

Министерство образования и науки утвердило новую программу внешнего независимого оценивания по математике. Соответствующий приказ подписала министер образования и науки Анна Новосад.

Документом определено, что новая программа будет применяться с 2021 года. В частности, при разработке и заключении тестов для проведения внешнего независимого оценивания по математике Украинский центр оценивания качества образования должен обеспечить соответствие тестовых заданий содержанию новой программы.

Программа охватывает несколько разделов по алгебре и началам анализа, а также по геометрии и определяет компетентности, которыми должен обладать выпускник звена общего среднего образования, чтобы успешно сдать тест по математике.

С 2021 оценивание по математике будет двухуровневым.

Выпускники будут сдавать тесты:

уровня стандарта, если изучали соответствующий учебный предмет на уровне стандарта;

уровня стандарта и профильного уровня, если изучали соответствующий учебный предмет на профильном уровне.

Выпускники, которые изучали математику на уровне стандарта, получат только оценку по шкале 1-12 баллов.

Выпускники, которые изучали математику на профильном уровне, за выполнение всех заданий получат оценку по шкале 1-12 баллов и 100-200 баллов по рейтинговой шкале.

Выпускники, которые изучали математику на уровне стандарта и планируют использовать результаты ВНО по математике при поступлении в учреждения высшего образования, будет выполнять задачи обоих уровней.

Целью проведения ВНО является оценка степени подготовленности участников тестирования для проведения конкурсного отбора в учреждения высшего образования.

Напомним, что, как сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Министерство образования и науки Украины утвердило программу внешнего независимого оценивания (ВНО) по математике, на основе которой будут составлять тестовые задания.

Источник: Всеосвіта