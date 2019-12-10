Оценивания ВНО-2021 по математике будет в два уровня

Министерство образования и науки утвердило новую программу внешнего независимого оценивания по математике. Соответствующий приказ подписала министер образования и науки Анна Новосад.
Документом определено, что новая программа будет применяться с 2021 года. В частности, при разработке и заключении тестов для проведения внешнего независимого оценивания по математике Украинский центр оценивания качества образования должен обеспечить соответствие тестовых заданий содержанию новой программы.
Программа охватывает несколько разделов по алгебре и началам анализа, а также по геометрии и определяет компетентности, которыми должен обладать выпускник звена общего среднего образования, чтобы успешно сдать тест по математике.
С 2021 оценивание по математике будет двухуровневым.
Выпускники будут сдавать тесты:
- уровня стандарта, если изучали соответствующий учебный предмет на уровне стандарта;
- уровня стандарта и профильного уровня, если изучали соответствующий учебный предмет на профильном уровне.
Выпускники, которые изучали математику на уровне стандарта, получат только оценку по шкале 1-12 баллов.
Выпускники, которые изучали математику на профильном уровне, за выполнение всех заданий получат оценку по шкале 1-12 баллов и 100-200 баллов по рейтинговой шкале.
Выпускники, которые изучали математику на уровне стандарта и планируют использовать результаты ВНО по математике при поступлении в учреждения высшего образования, будет выполнять задачи обоих уровней.
Целью проведения ВНО является оценка степени подготовленности участников тестирования для проведения конкурсного отбора в учреждения высшего образования.
Напомним, что, как сообщает Украинский центр оценивания качества образования. Министерство образования и науки Украины утвердило программу внешнего независимого оценивания (ВНО) по математике, на основе которой будут составлять тестовые задания.
Источник: Всеосвіта