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Песков рассказал о словах Зеленского, которые вызвали неприятие Путина

10.12.19 16:51

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе саммита в Нормандском формате президент России Владимир Путин неоднократно повторял о своем несогласии с формулировкой Зеленского «оккупированный Донбасс», сообщает российское РИА «Новости».

«В ходе переговоров каждый раз выступающие делали оговорку, то есть, "как вы говорите, оккупированные территории, с чем мы не соглашаемся". То есть, в данном случае все четко подчеркивали свое несогласие с той или иной формулировкой. Путин неоднократно и постоянно повторяет то, что он не согласен с подобной формулировкой. Но, тем не менее, эта формулировка используется украинскими визави. Поэтому на переговорах эта ситуация рабочая. Но от своих формулировок никто не отказывается, но и о своем несогласии никто не стесняется говорить», – отметил Песков.

Напомним, что, как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, переговоры с президентом России Владимиром Путиным о Донбассе проходили сложно.

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