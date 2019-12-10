Песков рассказал о словах Зеленского, которые вызвали неприятие Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в ходе саммита в Нормандском формате президент России Владимир Путин неоднократно повторял о своем несогласии с формулировкой Зеленского «оккупированный Донбасс», сообщает российское РИА «Новости».

«В ходе переговоров каждый раз выступающие делали оговорку, то есть, "как вы говорите, оккупированные территории, с чем мы не соглашаемся". То есть, в данном случае все четко подчеркивали свое несогласие с той или иной формулировкой. Путин неоднократно и постоянно повторяет то, что он не согласен с подобной формулировкой. Но, тем не менее, эта формулировка используется украинскими визави. Поэтому на переговорах эта ситуация рабочая. Но от своих формулировок никто не отказывается, но и о своем несогласии никто не стесняется говорить», – отметил Песков.

Напомним, что, как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, переговоры с президентом России Владимиром Путиным о Донбассе проходили сложно.