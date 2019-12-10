RU
Все новости

9 советов от Yasno: Как зимой сохранить электроэнергию и уменьшить расходы

10.12.19 17:40
Иллюстрация пресс-службы Yasno
Иллюстрация пресс-службы Yasno

В декабре начинается зимний пик потребления электроэнергии. На протяжении зимних месяцев население потребляет в 1,3 раза больше электроэнергии, чем в другое время года.

Как сообщает поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений Yasno, компания «заботится, чтобы в домах было тепло, уютно и клиенты могли уменьшить расходы при оплате счетов». В этом помогут 9 советов от Yasno:

  1. Убедитесь, что на окнах и дверях нет щелей, замените резиновые уплотнители, отрегулируйте фурнитуру и доводчики – это позволит уменьшить теплопотери.
  2. Убедитесь, что выключатели и розетки плотно прилегают к стенам, а отверстия для кондиционеров герметично закрыты и не создают сквозняков.
  3. Используйте электрообогреватели с учетом площади отапливаемого помещения.
  4. Отдавайте предпочтение более эффективным обогревателям: конвекторным, керамическим и инфракрасным вместо «прожорливых» масляных и тепловентиляторов.
  5. Позаботьтесь, чтобы холодильник стоял подальше от радиаторных батарей, стояков отопления и электрообогревателей.
  6. Зимой световой день короче, поэтому электроосвещением люди пользуются чаще. Замените обычные лампы накаливания на LED-лампы, которые потребляют до 10 раз меньше электроэнергии.
  7. Выключайте свет, если не находитесь в помещении. Благодаря датчикам движения также можно снизить потребление электроэнергии, ведь свет будет включаться только при необходимости.
  8. Установка двузонного счетчика, который входит в набор Розумний Watt, позволит платить вдвое меньше за электроэнергию, потребляемую с 23:00 до 07:00.
  9. Со смарт-розеткой можно программировать включение/выключение энергоемких приборов в нужное время. Например, настроить работу бойлера в часы, когда действует ночной тариф для владельцев двузонных счетчиков.

«Мы стремимся быть не только удобными, но и полезными для наших клиентов. Именно поэтому предлагаем установку энергоэффективного набора "под ключ". Вы начнете экономить уже с первого дня использования двузонного счетчика, смарт-розетки и современных LED-ламп. Сейчас в среднем 6 наших клиентов ежедневно заказывают Розумний Watt», – сказал директор Yasno в Донецкой области Александр Северин.

Напомним, с ноября поставщик электроэнергии «Донецкие энергетические услуги» работает под новым именем YASNO. Заботясь о комфорте клиентов, компания повышает качество обслуживания, развивает дистанционные сервисы и внедряет инновационные энергоэффективные решения для клиентов.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк