В Кремле отреагировали на предложение Зеленского об изменении формата ТКГ

Изменять формат Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу без согласования со всеми участниками невозможно, однако без учета позиций «Л-ДНР» решение текущих вопросов будет весьма сложным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российское РИА «Новости».

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в «Нормандском формате» в Париже заявил, что к Трехсторонним переговорам должны присоединиться переселенцы с Донбасса, которые также представляют регион.

«Есть Трехсторонняя группа, и какие-то любые изменения формата, конечно, их нельзя исключать. Но изменять формат без согласования всеми участниками, тремя сторонами в этой группе, тоже невозможно. И вряд ли это можно делать. И конечно же, скажем так, большая часть вопросов, которые вчера обсуждались, это были вопросы, которые также непосредственно касаются позиции самопровозглашенных республик. И конечно, без их мнений, без учета их точек зрения, а главное – без так или иначе контакта Киева с этими представителями, конечно, решение весьма и весьма сложное», – прокомментировал Песков предложение Зеленского по просьбе журналистов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос российского журналиста, готов ли он «контактировать с самопровозглашенными республиками» на Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.