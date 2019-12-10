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Переселенцы в Украине: Кто, сколько, откуда и где проживает больше всего

10.12.19 21:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине наибольшее количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в соотношении к общему числу жителей. С таким не сталкивалась ни одна страна Европы. Об этом сегодня, 10 декабря, заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец на Первом национальном форуме по вопросам миграции и противодействия торговле людьми в Киеве, передает пресс-служба Министерства социальной политики.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 6 декабря 2019 года в Украине насчитывалось 1 млн 428 тыс. (1 млн 158 тыс. семей) ВПЛ, в том числе:

  • мужчин – 589 290;
  • женщин – 839 626;
  • детей – 197 318;
  • пенсионеров – 719 307;
  • лиц с инвалидностью – 50 939;
  • лиц трудоспособного возраста – 356 925.

Как отмечается, больше всего переселенцев из Донецкой области – 848 048. Из Луганской области – 515 657, из Автономной Республики Крым и города Севастополя – 43 171.

Наибольшее количество ВПЛ (более 100 тыс.) на сегодня проживают на подконтрольных украинской власти территориях:

  • в Донецкой области – 504 230;
  • в Луганской области – 278 046;
  • Киеве – 156 153;
  • в Харьковской области – 133 070.

Как сообщалось ранее, в Международном комитете Красного Креста (МККК) оценивают количество временно перемещенных лиц от 2 до 2,7 млн за время вооруженного конфликта на Донбассе.

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