Переселенцы в Украине: Кто, сколько, откуда и где проживает больше всего

В Украине наибольшее количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в соотношении к общему числу жителей. С таким не сталкивалась ни одна страна Европы. Об этом сегодня, 10 декабря, заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец на Первом национальном форуме по вопросам миграции и противодействия торговле людьми в Киеве, передает пресс-служба Министерства социальной политики.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 6 декабря 2019 года в Украине насчитывалось 1 млн 428 тыс. (1 млн 158 тыс. семей) ВПЛ, в том числе:

мужчин – 589 290;

женщин – 839 626;

детей – 197 318;

пенсионеров – 719 307;

лиц с инвалидностью – 50 939;

лиц трудоспособного возраста – 356 925.

Как отмечается, больше всего переселенцев из Донецкой области – 848 048. Из Луганской области – 515 657, из Автономной Республики Крым и города Севастополя – 43 171.

Наибольшее количество ВПЛ (более 100 тыс.) на сегодня проживают на подконтрольных украинской власти территориях:

в Донецкой области – 504 230;

в Луганской области – 278 046;

Киеве – 156 153;

в Харьковской области – 133 070.

Как сообщалось ранее, в Международном комитете Красного Креста (МККК) оценивают количество временно перемещенных лиц от 2 до 2,7 млн за время вооруженного конфликта на Донбассе.