Языковой омбудсмен рассказала о проблеме отсутствия украинского языка на Донбассе

На Донбассе существует проблема фактического отсутствия украинского языка в тех публичных сферах, которые предусмотрены законом. Об этом сегодня, 10 декабря, заявила правительственная уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова на пресс-конференции в Киеве, передает «Интерфакс – Украина».

«Действительно там (на Донбассе – ред.) существует проблема фактического отсутствия государственного языка в тех публичных сферах, которые предусмотрены законом и очевидно, что мы будем разрабатывать целую стратегию гуманитарных, культурных мер. Нужно людей не только штрафовать, это предусмотрено законом, но и мотивировать переходить на украинский язык, учить государственный язык и применять его там, где предусмотрено законом», – сказала она.

Также Монахова уточнила, что необходима языковая политика, направленная на людей, проживающих на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей. «Мы сейчас всеми средствами, которые есть в нашем арсенале, будем транслировать месседжи, будем обращаться, общаться с этими людьми. Как только появится юридическая возможность, политическая возможность, мы будем привлекать их в украиноязычное пространство», – добавила она.

По мнению омбудсмена, украинский язык должен стать фактором объединения, а не раскола в обществе.

Напомним, в Украине 16 июля вступил в силу закон о функционировании украинского языка как государственного. Закон регулирует порядок применения украинского языка в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

По заключению Венецианской комиссии, Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» не сбалансирован с точки зрения языковой политики.