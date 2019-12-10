Почти треть населения Луганщины – переселенцы, – ЛугОГА

В Луганской области проживают 278 тысяч переселенцев. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщила заместитель директора департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Елена Гарькавец на встрече с членами делегации Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине с представителями структурных подразделений ОГА, передает пресс-служба ЛугОГА.

«На Луганщине проживает 700 тысяч населения, еще 278 тысяч – внутренне перемещенные лица. Переселенцы получают все социальные гарантии», – сказала она.

Гарькавец добавила, что с началом вооруженного конфликта у социальных служб были проблемы с нагрузкой, особенно при регистрации указанной категории. Но уже несколько лет вся работа налажена и создана соответствующая база.

По информации пресс-службы ЛугОГА, на встрече представители Миссии хотели узнать больше о том, какое влияние имеет вооруженный конфликт на социальную и экономическую ситуацию в области, в частности, транспортную инфраструктуру, ЖКХ, образование, медицину, занятость населения, обеспечение социальным жильем уязвимых групп, предоставление социальных услуг и т.п.

Как сообщалось ранее, в Луганской области в органах ПФУ на учете состоят 141,6 тыс. пенсионеров-ВПЛ. Органы ПФУ выплатили 896 переселенцам долгов по пенсиям на общую сумму 7,3 млн грн.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 декабря учтены 1 млн 428 тыс. 919 переселенцев из Донбасса и Крыма.