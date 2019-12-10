В Краматорске из-за вандалов перенесли мемориал жертвам обстрела из РСЗО (Фото)

В Краматорске был перенесен мемориал памяти жертв обстрела города на ул. Дворцовой. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«Памятник был перенесен по запросу рекламного агентства "Мекс Адвертайзинг", выступающего автором идеи и разработчиком мемориала "Сколько людей еще должно погибнуть?"», – говорится в сообщении.

Так, по информации пресс-службы, в горсовет от агентства было отправлено письмо со следующим содержанием: «За первые два месяца неоднократно неизвестными был поврежден мемориал. Учитывая возможную опасность и повреждения мемориала, просим вас транспортировать мемориал в более безопасную территорию города. По транспортировке мемориала – ООО "Мекс Адвертайзинг не имеет никаких претензий относительно возможного возникновения повреждений во время транспортировки».

Также опубликованы фото, на которых видно состояние инсталляции. «По согласованию, мемориал был перенесен на территорию воинской части, расположенной в Краматорске», – уточняется в сообщении.

Фото: пресс-служба Краматорского городского совета

Перевозка была организована рекламным агентством.

Также сообщается, что в «соцсетях была поднята волна возмущения относительно переноса инсталляции, посвященной всем жертвам страшного обстрела 10 февраля 2015 года». «Распространяемая в соцсетях информация не соответствует действительности», – заверили в пресс-службе горсовета.

Как сообщалось ранее, мемориал памяти жертв обстрела Краматорске нуждается в ремонте. Постамент разрисован, плитка осыпалась, внутри куба – мусор.

Напомним, 10 февраля 2018 года в Краматорске открыли мемориал жертвам обстрела из РСЗО. Он представляет собой макет маршевого двигателя ракеты, воткнувшейся в прозрачный куб. Проект был выполнен в антивандальном варианте, но уже через несколько месяцев треснуло стеклянное покрытие, разрушилась плитка на постаменте. Мемориал тогда отремонтировали.

В результате теракта 10 февраля 2015 года в Краматорске погибли 17 человек, 64 ранены, среди них – пятеро детей.