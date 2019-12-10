ЕС готов оказать поддержку в разминировании на Донбассе и работе миссии ОБСЕ

Динамика переговоров на «Нормандской встрече» открывает окно возможностей для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом говорится в заявление спикера Европейского союза, сообщает «РБК-Украина».

В заявлении говорится, что меры, которые были согласованы в рамках «Нормандской встречи», являются важными шагами. «Их быстрая и тщательная имплементация является необходимой и будет иметь прямое положительное влияние на жизнь людей на востоке Украины по обе стороны от линии разграничения. Новая динамика переговоров в Нормандском формате открывает окно возможностей, которое стороны должны использовать для прогресса в реализации Минских соглашений», – говорится в сообщении.

Также ЕС рассчитывает, что Россия и в дальнейшем будет использовать свое влияние для реализации Минских соглашений.

Кроме того, Брюссель готов поддерживать усилия по разминированию и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.