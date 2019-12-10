На Луганщине чиновник Госгеокадастра погорел на взятке в 55 тыс. грн

На Луганщине сегодня, 10 декабря, задержали при получении взятки в 55 тыс. грн. заместителя начальника одного из отделов Управления по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, согласно материалам следствия, чиновник требовал и получил деньги от председателя фермерского хозяйства за непривлечение его к ответственности в связи с нарушением земельного законодательства.

Отмечается, что сейчас продолжается расследование.

«Решается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя совершенное в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием служебного положения, совмещенного с вымогательством неправомерной выгоды) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.