77 украинских заложников должны быть возвращены из «Л-ДНР», – Лутковская

Следующее заседание Трехсторонней контрактной группы (ТКГ), на котором будет обсуждаться вопрос обмена удерживаемыми лицами, состоится 18 декабря. Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская сообщила в комментарии «УНИАН».

«77 человек – это то количество людей, которых мы можем вернуть на сегодняшний день. Это подтвержденные лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганска (24 человека)», – заявила она.

По словам Лутковской, процесс согласования списков и подтверждения людей продолжается. «Первый шаг – это все подтвержденные на всех подтвержденных, а второй шаг – все разыскиваемые на всех разыскиваемых, потому что мы знаем, что люди там есть, у нас есть справки, подтверждающие, что они находятся в местах лишения свободы, но их не подтвердили еще в ходе наших переговоров», – сказала она.

По словам Лутковской, пока рано говорить о том, как могут состояться переговоры 18 декабря, но «очень может быть, что нам подтвердят всех тех, по кому у нас есть подтверждение. Это же зависит от политического сигнала и политической воли». «У нас в списке тех, кого мы разыскиваем, есть, по сути, те, кто является без вести пропавшими – по ним у нас нет материалов. Но там, где есть материалы, возможно, нам их подтвердят. Не хочу сейчас ни давать лишнюю надежду родственникам, ни смущать общество, поскольку цифры сейчас – это не самое главное», – отметила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.