Смертность на КПВВ Донбасса увеличилась в два раза, – представитель омбудсмена

С начала 2019 года смертность мирных жителей Донбасса, пересекающих линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), увеличилась в два раза. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

«Смертность на КПВВ только с начала этого года увеличилась в два раза. На КПВВ Луганской и Донецкой областей есть доврачебная помощь, которую осуществляют международные организации. Что такое доврачебная помощь? Они могут дать какую-то таблетку и все. И, как правило, обращения в пункты доврачебной помощи заканчиваются тем, что вызывается скорая медицинская помощь. Но пока она доедет ... Это время для человека становится роковым. Были такие случаи. Буквально в прошлом месяце в субботу и воскресенье подряд умерли два человека на КПВВ "Станица Луганская"», – сказал он.

По словам Лисянского, сейчас Офис омбудсмена работает над тем, чтобы на всех КПВВ Луганской и Донецкой областей была обеспечена государственная медицинская помощь. «По поручению уполномоченной я выступал на выездном заседании Кабинета министров Украины и публично обратился к премьер-министру Украины и членам правительства относительно того, чтобы обеспечили государственную медпомощь. Мы этот вопрос лоббируем. Такая медицинская помощь должна быть. Мне сейчас известно, что при содействии уполномоченной работать над этим вопросом начало Министерство по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины. И на каждой коллегии Донецкой и Луганской ОГА я постоянно этот вопрос поднимаю. Но есть преграды, но мы их преодолеем», – рассказал представитель омбудсмена.

Что касается статистики, сколько человек с начала года погибли в очередях на КПВВ, Лисянский ответил, что она есть, но точные данные пока не может озвучить. «Такая статистика есть, но я ее сейчас точно не скажу. Она у нас была постоянная до мая. А потом произошла смена власти и некоторые случаи потерялись. Если я ее сейчас скажу, то она будет неточной. Но в начале года, и это 100%, она увеличилась вдвое, на март 2019 года», – объяснил Лисянский.

Представитель омбудсмена уточнил, что сейчас в декабре собирается вся информация и будут подводится итоги. «Будет обращение уполномоченной. Мы выступали на заседаниях правительства по этим вопросам. На конец года мы продемонстрируем результаты и в дальнейшем будем влиять на то, чтобы государственная медицинская помощь была обеспечена на КПВВ», – резюмировал Павел Лисянский.

Как сообщалось ранее, по данным благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), на Донбассе за период январь-июнь 2019 года при пересечении линии разграничения через КПВВ скончались 34 человека. По данным СММ ОБСЕ, с начала 2018 года до 1 ноября 2019 года во время ожидания очереди при пересечении линии соприкосновения через КПВВ на Донбассе скончались 40 человек.

Напомним, инсульт – это одна из самых распространенных причин смертей граждан на КПВВ при пересечении линии разграничения. Специалисты разъяснили, как распознать неожиданный инсульт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Харківський прес – клуб»