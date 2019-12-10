В ЕС назвали условия улучшения отношений с Россией

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что отношения с Россией улучшатся только после решения конфликта в Украине. Об этом политик сообщил во время пресс конференции 10 декабря, сообщает «ТСН».



По словам Борель, найденное решение должно быть не на короткий период, а долгосрочным. Борель призвал РФ решить конфликт с Украиной. «Изменение отношений ЕС с РФ критически зависит от достижения долгосрочного решения конфликта в Украине», – заявил Боррель.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.