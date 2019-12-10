Полиция готова патрулировать освобожденные от НВФ территории Донбасса, – Аваков

Украинские правоохранители готовы патрулировать освобожденные от членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) территории Донбасса совместно с представителями территориальных громад. Но это станет возможно в перспективе, когда Россия отдаст контроль над украинской границей и стороны достигнут всех договоренностей. Об этом заявил министр МВД Украины Арсен Аваков в комментариях СМИ, после завершения встречи лидеров стран в Париже.

«Украинская полиция зайдет на освобожденные от бандформирований территории и готова патрулировать вместе с представителями территориальных громад. Это будет очень трудный переходный период, но мы готовы его пройти. Это в планах, когда Россия вернет нам границу. Но пока мы видим, что Путин не готов к этому», – отметил Арсен Аваков.

«Наша позиция очень простая – сначала безопасность, возвращение военнопленных, а затем выборы и все остальное. Компромисс может быть – мы не за месяц возьмем границу, а за два дня. У нас есть 480 километров границы, захваченной Россией, и мы будем потихоньку, ежедневно возвращать контроль над ней», – отметил министр.

Вместе с тем он добавил, что в Петровском и Золотом, где уже отвели войска и работают полиция и Нацгвардия, политика безопасности ситуация не ухудшилась.

Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков, который входил в состав украинской делегации на «Нормандском саммите» в Париже, прокомментировал ход переговоров.