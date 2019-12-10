Зеленский и Путин удивили друг друга, – мнение политолога

В ходе первой личной встречи, состоявшейся в рамках переговоров в «Нормандском формате», президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин смогли удивить друг друга. Такое мнение высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в комментарии сайту «Сегодня».

«Встреча лицом к лицу с российским президентом для Зеленского стала хорошим уроком. Думаю, у него стало гораздо меньше иллюзий относительно готовности Путина договариваться. Потому что ранее у главы украинского государства были очень заметны надежды, что ему удастся переубедить Путина. Это объяснимо. Зеленский – другой. Он, как простой человек, который хочет мира и верит, что все хотят мира. И он надеялся увидеть такого же человека. А увидел абсолютно циничного, матерого политика, который исходит из своих политических интересов и не собирается идти на какие-то уступки», – сказал политолог.

В то же время, по его словам, украинский президент также раскрылся перед Путиным с неожиданной стороны.«Путин также не ожидал увидеть такого Зеленского. Думаю, у него было такое предвзятое, пренебрежительно отношение: приехал новичок, бывший комедиант, "салага". Сейчас мы тебя научим жизни! Но оказалось, что Зеленский жесткий переговорщик. Путин понял, что простых переговоров с Зеленским у него не будет», – отметил Фесенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.