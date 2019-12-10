Следствием оккупации Россией части территорий Украины стала торговля людьми, – замглавы Минсоцполитики

Следствием оккупации Россией части территорий Украины является торговля людьми. Об этом сегодня, 10 декабря, заявил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский на Первом Форуме по вопросам миграции и противодействия торговле людьми, передает пресс-служба ведомства.

«Следствием временной оккупации Россией части украинских территорий является торговля людьми. Из-за перехода на ту сторону с целью заработка мы имеем много обманутых людей, которые остаются без выплат из-за мошенничества со стороны работодателя. Самое болезненное для них – они унижены из-за того, что являются украинцами, поэтому мы должны комплексно решать эту проблему», – сказал Нежинский.

Замминистра добавил, что для преодоления вызовов в сфере противодействия торговле людьми, домашнего насилия и внутренней миграции, необходимо сотрудничать с регионами, как одно целое. «Ведь где-то необходимо профинансировать укрытия для беженцев или жертв домашнего насилия, или поднять зарплату психологу – проблемы у каждого свои. Наряду с правоохранителями, которые расследуют преступления, Министерство социальной политики всегда было и будет тем, кто координирует и формирует политику в этой сфере, обеспечивает потребность каждого региона», – заявил он.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, на сегодня в Украине есть случаи, когда людей вывозят на полевые работы в так называемые «фермы рабов». «Два месяца назад мы прекратили деятельность такой фермы в Одесской области, где работодатель воспользовался тем, что люди были в сложных жизненных обстоятельствах и злоупотребляли алкоголем. Они работать там за еду. Мы уже объявили подозрение фигурантам и будем в дальнейшем с соответствующими органами реагировать на такие случаи», – сказал он.

В ведомстве уточнили, что целью Форума является создание площадки для анализа вопросов защиты прав внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших от торговли людьми с участием представителей законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, гражданского общества и международных организаций.