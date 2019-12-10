Требовал взятки у подчиненных: На Донетчине для полицейского требуют ужесточения наказания

На Донетчине прокуратура требует увеличения срока заключения полицейскому, осужденному за многочисленные взятки от подчиненных. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Отмечается, что прокуратурой Донецкой области готовится апелляционная жалоба на приговор Краматорского городского суда, которым заместителю командира батальона дорожно-патрульной службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области назначено наказание за совершение уголовного преступления, по ч. 3 ст. 368 УК Украины, то есть, за вымогательство и получение взятки, совершенное повторно.

Так, по данным прокуратуры, в течение января-августа 2016 года полицейский систематически, а именно 22 раза, требовал и получал от подчиненных взятки за создание благоприятных условий прохождения ими службы, не привлечение к дисциплинарной ответственности и успешную аттестацию. За это время патрульные перевели на банковскую карту жены заместителя комбата 31 тыс. 187 грн.

«Суд, признав мужчину виновным в инкриминируемом преступлении, назначил ему минимальное наказание по указанной статье – в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в органах государственной власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных обязанностей сроком на 3 года», – сказано в сообщении.

В свою очередь, прокуратура считает такой приговор слишком мягким и будет обжаловать его в апелляционной инстанции.