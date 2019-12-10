Пограничников на Донетчине учили антикоррупционной деятельности

В Донецком пограничном отряде прошли занятия с военнослужащими по теме ответственности за возможные коррупционные проявления. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По приглашению ведущего инспектора по антикоррупционной деятельности Донецкого пограничного отряда Александра Герасименко, который постоянно проводит занятия с военнослужащими, в этот раз в отряде выступили консультант ИИИ компонента Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине Андрей Ефремов и офицер по реформированию органов прокуратуры Консультативного Миссии Европейского Союза Артем Никитин.

Андрей Ефремов презентативно ознакомил пограничников с самыми распространенными коррупционными деяниями в Украине, индексами восприятия коррупции и сравнительным анализом с ситуацией в других странах. Так, по словам специалиста, полностью преодолеть коррупцию не смогли ни в одной стране мира. Консультант отметил, что с инициативами противодействия неправомерным финансовым действиям «очень помогают европейские партнеры, в частности ЕС, ведь они уже прошли этот путь».

Артем Никитин, в свою очередь, рассказал пограничникам о практических составляющих, которые содержат в себе опасности допущения ошибок – такие, как заполнение деклараций. Также офицер поделился опытом своей организации – Консультативного Миссии Европейского Союза и сосредоточился на практических примерах для лучшего понимания проблемы.