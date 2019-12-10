Дело MH17: Руководитель российского телеканала впервые признал ложь об Украине

Руководитель российского пропагандистского «Первого канала » Константин Эрнст впервые признался, что его канал лгал о причастности Украины к авиакатастрофе малайзийского Boeing-777 на Донбассе в 2014 году, пишет « Сегодня.ua » .

В опубликованном 9 декабря материале The New Yorker он назвал несоответствующей действительности информацию об украинском истребителе, который якобы сбил рейс MH17, в результате чего погибли все 298 человек, которые находились на борту лайнера.

« Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно » , – сказал гендиректор « Первого канала » в интервью журналисту Джошуа Яффа.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (под Снежным, Донецкая обл., сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия. Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.