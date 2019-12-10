Жители Покровска протестовали против покупки главной новогодней елки (Видео)

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) жители протестовали против покупки новогодней елки. Потому что слишком дорого – стоит она аж миллион гривен.

Так, около двух десятков горожан стояли с плакатами в центре Покровска. Их требование – отменить приобретение новогодней ели за миллион гривен. «Елку можно приобрести за меньшие деньги. Давайте поможем на эти деньги. Больным детям, больным людям», – считает покровчанка Мария.

Некоторые предлагали украсить любую елку, растущую неподалеку от площади. «Вот у нас возле института стоит одна, вторая, возле ДК у нас стоит елка, можно и эти нарядить елки, очень красиво будет», – говорит покровчанка Людмила.

Жители зачитали резолюцию: «Выражаем свой протест против нерационального использования бюджетных средств».

Но в городском совете объяснили, что старая искусственная елка износилась, поэтому ее решили заменить. И стоит дерево не миллион, а вполовину меньше. Еще 500 тыс. грн пойдут на другое. «Это иллюминация этой елки, ограда, которая будет создавать безопасное пространство вокруг елки. Также транспортировка елки с конструкцией в город Покровск. Обучение персонала, который будет собирать-разбирать эту елку», – сообщила заместитель Покровского городского головы Елена Олехнович.

Также чиновники готовы отчитаться перед людьми за каждую потраченную копейку. И главной елке все же быть. Откроют ее уже на следующей неделе.

Источник: ТК «Донбасс»