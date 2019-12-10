В Мариуполе на ремонт дорог и благоустройство дворов хотят потратить 200 млн грн (Видео)

В Мариуполе презентовали проект бюджета на следующий год. Планируется выделить более 150 млн грн на ремонт больниц, около 200 млн грн на обновление дорог и благоустройство дворов. И больше всего – 1 млрд грн на осовременивание системы образования.

Как уточняется, кроме собственных доходов города, а это более 3,5 млрд грн, чиновники планируют продолжать привлекать иностранные инвестиции.

Так, коммунальщики планируют продолжать обновлять улицы. По словам директора «Мариупольавтодора» Дмитрия Чучмай, на следующий год уже есть задачи. На их выполнение понадобиться почти 200 млн грн из городского бюджета.

«Планируем продолжить обновление пр. Мира от Леваневского в сторону выхода из города и пр. Строителей. И закончить нашу Набережную», – сказал Чучмай.

Также, профинансируют и закупку новых машин для ремонтников. «10 млн грн – планируем приобрести асфальтоукладчик маленький, чтобы оперативно и более производительно выполнять прокладку тротуаров, а также зайдем в наши дворы», – отметил заместитель городского головы Сергей Захаров.

На жилищно-коммунальную отрасль в следующем году чиновники планируют выделить более 300 млн грн. Из них более 100 млн грн – в поддержку ОСМД, на ремонт зданий, замену инженерных систем и освещения.

«Выполним капитальный ремонт 60 кровель… На сегодняшний день на протяжении работы этой программы мы 229 кровель отремонтировали капитально», – добавил заместитель городского головы Михаил Когут.

По словам городского головы Вадима Бойченко, Бюджет-2020 на 150 млн грн превышает нынешний. Но и это еще не окончательные цифры. «Это называется оптимистический сценарий бюджета 2020 года… У нас есть еще две недели на обсуждение», – сказал мэр Мариуполя.

Утвердить или изменить бюджет депутаты смогут на сессии – 24 декабря.

Источник: ТК «Сигма»