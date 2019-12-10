Ни «пакетов малыша», ни компенсации: Роженицы Донетчины до сих пор без обещанного (Видео)

В Донецкой области роженицы до сих пор не получили обещанную помощь на детей – ни «пакетов малыша», ни денежной компенсации в 5 тыс. грн. Но в Константиновском районе ввели собственную поддержку рождаемости.

Так, в районе выдают роженицам пакеты с 22 позициями. Стоимость каждого – 2 тыс. грн. «И пеленки, и памперсы, и одеяло, и полотенца, и средства личной гигиены для младенцев», – рассказала о составе и.о. директора Константиновского районного центра социальных служб семьи, детей и молодежи Виктория Балабаниц.

За два года раздали 88 наборов. «В селах очень низкий процент рождаемости. И поэтому решили поддержать молодых мам, которые сегодня проживают в наших селах. И вручаем эти корзины малыша. Считаю, что это пусть и небольшая поддержка, но все же поддержка и поощрение наших молодых семей», – говорит заместитель председателя Константиновского районного совета Лариса Степаненко.

Вместе с этими пакетами роженицы должны получать и беби-боксы от государства. Молодая мать из Краматорска Виктория все еще ждет помощь. «Помимо того, что в роддоме мы только написали заявление о том, что выдать нам эти пакеты. Пока мне их не выдали. Хотелось бы получить либо компенсацию. Потому что ребенку уже полгода. Навряд ли мне пригодится этот беби-бокс. Пока не знаю, как делать и как поступить так скажем», – сказала она.

Министерство социальной политики пообещало «монетизировать» беби-боксы женщинам, которые в этом году рожали в Донецкой области, еще осенью. Перечислить суммы должны в декабре. Но до сих пор у родителей в отношении этого лишь вопросы. «Беби-бокс не выдают. Должны выплатить деньгами. Сказали, что ничего еще не принято и отправили», – говорит Вита Величко.

«Говорят, что на Донбассе их вообще не выдают», – добавляет Александра Тараненко.

Деньги будут распределять управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН). Но пока на то, чтобы рассчитаться с матерями, нет юридических рычагов. Все на стадии проекта. «Каждое утро мы начинаем с проверки этого портала, к сожалению, пока это все проект. У нас нет права не принять заявление, и тем более осуществить какие-то выплаты, поскольку это постановление, проект, и силы на данный момент еще не получил», – сообщила заместитель начальника Краматорского УТСЗН Татьяна Игнатенко.

В Донецкой облгосадминистрации, между тем, заверили, что вопрос о выплате денежной компенсации и выдачи в дальнейшем «пакетов малыша» должен решиться в ближайшие дни.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. «Пакеты малыша» являются безвозвратной адресной социальной помощью, и выдаются по одному на каждого ребенка. Набор состоит из 70-ти позиций.

В Луганской области выдача «пакетов малыша» была начата в апреле 2019 года. В Донецкой области за более чем год функционирования программы «беби-боксов» по состоянию на сентябрь 2019 года ни одна роженица так и не получила «пакет малыша». Одна из причин – коррупционная составляющая.

В Украине с начала текущего года «пакет малыша» уже получили более 238,5 тыс. родителей новорожденных детей.

Источник: ТК «Донбасс»