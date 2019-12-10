Путин заговорил о кровавой бойне, если Украина вернет границу на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин опасается, что если Киев получит на Донбассе контроль над границей без предоставления гарантий защиты его жителям, националисты могут устроить там «вторую Сребреницу». Такое мнение он высказал на заседании Совета по правам человека, сообщает российский ТАСС.

«Украинская сторона все время ставит вопрос: "Дайте нам возможность закрыть границу войсками". Ну, я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все», – сказал Путин.

«Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее, – заметил глава российского государства. – И что там произойдет? И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям?», – сказал глава РФ.

Путин отметил, что накануне до трех часов ночи по московскому времени в Париже обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможное преследование людей, проживающих в «ЛНР» и «ДНР». «До сих пор не принят закон об амнистии, договаривались в 2015 году еще, договорились, что закон примут, там решения есть какие-то, но ничего не введено в действие», – добавил Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Нормандском формате договорились об обмене пленными с «Л-ДНР» по принципу «всех на всех», который должен пройти до конца года, а также о том, что мандат ОБСЕ и зона разминирования на Донбассе будут расширены. Глава государства также подчеркнул, что украинские власти никогда не пойдут на федерализацию и компромиссы по урегулированию ситуации на Донбассе путем уступок территорий в пределах международно признанных границ страны.

Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь рассказала, что лидеры стран-участниц Нормандского формата договорились о прекращении огня на Донбассе, усиленном наблюдении за соблюдением «режима тишины» и реализации политической части Минских соглашений.

По итогам саммита в Нормандском формате в Париже 9 декабря было принято коммюнике. Полный текст документа опубликовал Офис президента Украины Владимира Зеленского.