Правила выпуска банковских карточек изменились

Национальный банк Украины (НБУ) изменил порядок выпуска банковских карточек и порядок операций с их использованием. Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацбанка сообщает«Сегодня.ua».

В частности, НБУ предусмотрел право физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, использовать корпоративную платежную карточку. Также Нацбанк предусмотрел право эмитировать к счету, открытому на имя физического лица, признанного судом недееспособным, электронное платежное средство на имя законного представителя этого физического лица.

Кроме этого, НБУ предоставил банку право передавать пользователю платежную карту через агента, которому предоставлено право осуществлять идентификацию/верификацию клиентов.

Также НБУ определил обязанность банка предусматривать порядок выдачи/передачи электронного платежного средства пользователю в договоре с клиентом. «Обновленный порядок учитывает современные тенденции на финансовом рынке и международную практику осуществления расчетов с использованием электронных платежных средств. ... Национальный банк ожидает, что введение таких требований будет побуждать банки совершенствовать уровень обслуживания пользователей, способствовать усилению защиты прав пользователей и росту их доверия к использованию электронных платежных средств » , – заявили в пресс-службе.

Издание напомнило, что за год количество наличных денег в обращении уменьшилось более чем на шесть миллиардов гривен, говорят в Нацбанке. И это не потому, что украинцы стали зарабатывать меньше – просто они все чаще выбирают безналичные расчеты.