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Президент вел себя достойно, – Яценюк о «нормандской встрече»

10.12.19 21:50
Арсений Яценюк / Фото из открытых источников
Арсений Яценюк / Фото из открытых источников

Лидер политической партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что на переговорах в Париже президент Украины Владимир Зеленский вел себя достойно.

«Президент не привез из Парижа новый Будапештский меморандум. Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа», – отметил в своей заметке на Facebook Яценюк, комментируя итоги Нормандской встречи.

«Президент вел себя достойно», – дополнил он.

Арсений Яценюк подчеркнул необходимость готовиться к следующему раунду переговоров: «Путин не откажется от своих планов. Украина должна быть готова их останавливать».

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