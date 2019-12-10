Президент вел себя достойно, – Яценюк о «нормандской встрече»

Лидер политической партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что на переговорах в Париже президент Украины Владимир Зеленский вел себя достойно.

«Президент не привез из Парижа новый Будапештский меморандум. Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа», – отметил в своей заметке на Facebook Яценюк, комментируя итоги Нормандской встречи.

«Президент вел себя достойно», – дополнил он.

Арсений Яценюк подчеркнул необходимость готовиться к следующему раунду переговоров: «Путин не откажется от своих планов. Украина должна быть готова их останавливать».