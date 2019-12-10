С нового года пенсионеров начнут обслуживать через мобильное приложение

С 1 января 2020 года Пенсионный фонд сможет предоставлять электронные услуги через мобильное приложение доступа к персональной странице пользователя, пишет «ЛІГА. Закон» .

Департамент информационных систем и электронных реестров до нового года должен обеспечить доработку и разработку программного обеспечения, необходимого для предоставления электронных услуг через мобильное приложение.

Это предусмотрено постановлением правления Пенсионного фонда от 8 августа 2019 года № 11-3.

Зарегистрироваться на веб-портале можно, подав заявление в орган Пенсионного фонда лично с предъявлением удостоверяющих документов. В случае подачи заявлений через уполномоченного представителя к заявлению прилагаются документы, подтверждающие его полномочия.

Регистрация на веб-портале лиц, которые имеют квалифицированную электронную подпись или платежную карточку, одновременно являющуюся пенсионным удостоверением, осуществляется автоматически.

Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде. О принятии решения о назначении пенсии сообщат по электронной почте или SMS. Получить удостоверение можно будет в фонде.