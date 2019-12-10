С танцами и песнями: В Мариуполе открыли резиденцию Святого Николая (Видео)

В Мариуполе открылась резиденция Святого Николая. Первыми заглянули к Чудотворцу воспитанники детских домов и жители соседних сел.

Так, школьница Ангелина Аблякимова собирается попросить у Святого Николая куклу и котенка. Но кроме подарков девочка хочет передать всем пожелания. «Я хочу пожелать здоровья, счастья, чтобы никто не болел, и чтобы все были добрыми и никогда не обижала других», – сказала Ангелина.

Святой Николай приехал в Мариуполь с праздничным концертом. Его помощники вместе с детьми пели песни, призывали снежную зиму, учили колядки, проводили конкурсы, эстафеты и мастер-классы. В резиденции дети могут разрисовать новогодние елки, игрушки, собрать из бисера снеговиков или зайчат.

По словам жительницы села Привольное Вики Бричик, в резиденции она впервые создала поделку – белого оленя. «Дома его еще разрисую красками, он будет весь в снегу, может какие-то узорчики еще добавлю», – делится девочка.

Все рисунки и пожелания гостей помощники Святого Николая собирают в специальный ящик, который потом передадут Чудотворцу.

В резиденцию приглашают всех желающих. А желанные подарки Николай пообещал положить под подушку в праздничную ночь.

Источник: ТК «Сигма»