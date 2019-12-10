Каштру определился с составом на решающий матч в Харькове с «Аталантой»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился мнением о силе «Аталанты» и уже определился с составом на решающий матч в Харькове. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Обе команды хотят пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Думаю, шансы абсолютно одинаковые – 50 на 50. Предстоит очень интересная встреча великолепных команд с сильными футболистами. Борьба будет идти до самого конца», – сказал Каштру.

На вопрос, определился ли он со стартовым составом, ответил: «Да, однозначно».

Главный тренер также прокомментировал ситуацию с Тайсоном, который в текущем сезоне УПЛ все свои карточки получил за неспортивное поведение. «В таких ситуациях все обсуждается и решается внутри клуба, на публику мы это не выносим. Думаю, игрок прекрасно понимает, где был виноват, что нужно исправить. Конечно, было важно провести разговор с ним и разрешить ситуацию как можно быстрее. И все-таки мы собрались здесь обсудить завтрашний матч, а не для вопросов не по теме», – отметил наставник «горняков».

По мнению Луиша Каштру, нынешний соперник является очень сильной командой. «"Аталанту" не характеризуют индивидуальности игроков. Это очень сильная команда в целом. Я всегда стараюсь рассматривать соперника именно с точки зрения коллективных действий. Да, у Малиновского ко всем качествам есть еще и очень сильный удар из-за пределов штрафной. Иличич, например, подводит мяч ближе к воротам и только тогда простреливает. Однако не стоит принимать во внимание только индивидуальности. Самое важное – динамика команды, манера обороняться и атаковать, переходы, стандартные положения. Кто бы ни играл, каким бы ни был состав, "Аталанта" показывает себя в одном стиле. И то, как этому противостоять, интересует нас больше всего», – рассказал главный тренер «Шахтера».

Напомним, что перед вылетом в Харьков на решающий матч группового раунда Лиги чемпионов УЕФА «горняки» провели сессию в загородном комплексе «Святошин».