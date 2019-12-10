Бросал бумаги и кричал: Аваков рассказал, что у Суркова сдали нервы во время переговоров в Париже

Министр сказал, что во время переговоров в Париже, международные партнеры, в частности, Ангела Меркель, с пониманием отнеслись к ситуации в Украине и готовы в дальнейшем поддерживать официальный Киев. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Аваков также рассказал, что касается Кремля, то его представители вели себя эмоционально, но некомпетентно.

«У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: "Мы так не договаривались". Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда. Мы ясно дали понять, гуманитарные коридоры – хорошо, потому что людям надо дать возможность ездить без очередей. В Луганской области нет ни одного коридора, где может проехать машина», – подчеркнул Арсен Аваков.

«Мы не собираемся быть доминионом России, на первом месте – украинские интересы. А дальше, мы готовы с уважением относиться ко всем», – добавил министр.

Напомним, что Аваков также заявил, что украинские правоохранители готовы патрулировать освобожденные от членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) территории Донбасса совместно с представителями территориальных громад.