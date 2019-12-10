Только 160 добровольцев получили статус УБД на Донбассе

Более 300 тыс. человек в Украине получили статус участника боевых действий (УБД) на Донбассе, из них только 160 человек – это добровольцы. Об этом говорится в ответе Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на запрос «Украинской правды» .

В Министерстве создан специальный реестр участников Антитеррористической операции. По состоянию на 9 декабря там значились 375 027 бойцов, из которых 160 – с пометкой « доброволец » .

Статус УБД могли получить участники тех добровольческих батальонов, которые со временем перешли в подчинение того или иного силового ведомства.

В то же время, в Минветеранов напомнили, что 4 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволит получить статус УБД членам других добровольческих формирований, не вошедших в структуру силового блока. В частности, речь идет о Добровольческом украинском корпусе, Украинской добровольческой армии, батальоне Организации украинских националистов.

Министерство также ведет реестр воинских захоронений. По состоянию на 1 декабря в него были внесены сведения о 4 640 погибших и умерших участниках АТО и ООС.

В пресс-службе Министерства уточнили, что в этот реестр вносят, как погибшие на фронте, так и умерших в гражданской жизни.