Нюансы программы «Ипотека под 3%». Ч.1: Базовые положения и примеры расчетов стоимости жилья

Новая жилищная программа «Ипотека под 3%» для переселенцев и участников АТО/ООС вызвала небывалый ажиотаж. Стартовала она в декабре, пока в качестве эксперимента. До конца 2019 года на нее выделено 200 млн грн – по 100 миллионов на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и участников АТО/ООС. Прием заявок проводили всего три дня – с 3 по 5 декабря. За этот период успел подать документы 10 181 желающий, из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503. Однако первых 200 миллионов хватит примерно лишь на 300 семей.

Проект реализуется через Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло»). Как пояснил «Донецким новостям» глава правления Фонда Сергей Комнатный, официально программа называется «Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления льготного долгосрочного государственного кредита внутренне перемещенным лицам, участникам антитеррористической операции (АТО) и / или участникам проведения операции Объединенных сил (ООС) на приобретение жилья, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 ноября 2019 № 980».

Учитывая, что такое наименование не запомнить и не выговорить, мы продолжим называть программу по-народному «Ипотека под 3%».

Уже объявлено, что проект попытаются продолжить в следующем году. Понятное дело, если будут выделены под него средства. Хотя министр МинВВОТ Оксана Коляда заверила, что искать будут не только государственные деньги, но привлекать и международных партнеров.

Поэтому у потенциальных участников «Ипотеки под 3%» есть достаточно времени, чтобы разобраться в программе, понять – «потянете» ли вы ее, а также заранее привести свои документы в порядок.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ

Все основные положения программы прописаны в Постановлении КМУ № 980 от 27.11.2019, которым утвержден «Порядок использования средств..» (программа «Ипотека под 3%»):

кредит под 3% годовых предоставляется сроком до 20 лет, но не более чем до достижения заемщиком пенсионного возраста (граждане, которым исполнилось 59 лет, могут рассчитывать на ипотеку лишь на год; для тех, кому 60 – кредит и вовсе не положен);

срок предоставления кредита исчисляется с даты заключения кредитного договора. При этом проценты за пользование кредитом не начисляются: военнослужащим – с начала и до окончания особого периода; резервистам и военнообязанным – с момента призыва по мобилизации и до окончания особого периода, на время прохождения военной службы;

первоначальный взнос – 6% стоимости жилья плюс стоимость площади жилья, которая превышает нормативную (см. ниже);

объект кредитования –жилой дом (многоквартирный или одноквартирный), который принят в эксплуатацию не более чем 25 лет назад или реконструирован не более 15 лет назад;

площадь жилья рассчитывается из нормы: 21 кв. м общей площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. на семью. При этом общая площадь 1-комнатной квартиры, приобретаемой семьей из одного человека, – не более 52,5 кв. м, а жилья семьи из двух и более человек – не более 94,5 кв. м. (Важно – учитывается именно общая площадь жилья, без учета количества комнат в нем.);

получатели кредита самостоятельно выбирают жилье для приобретения, но в пределах административно-территориальной единицы по месту регистрации заявления о намерении получить кредит;

очередь участников программы формируются по поданным им заявкам в специальном электронном реестре;

при расчете площади жилья учитываются члены семьи кандидата, к которым относятся:

– жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

– неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

– лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживает за ним, при условии, что человек с инвалидностью вследствие войны не находится в браке;

– нетрудоспособные родители;

– лицо, находящееся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживает вместе с ним;

«Ипотека под 3%» не распространяется на лиц, которые уже получили за счет бюджетных средств господдержку или денежную компенсацию на жилье, или кредиты на льготных условиях на строительство (приобретение) жилья;

кредит по «Ипотеке под 3%» предоставляется только один раз.

Кредит предоставляется при условии:

если переселенец или участник АТО/ООС и члены их семей уже стоят на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (это когда имеют в собственности жилье на подконтрольной Украине территории, но оно не превышает 13,65 кв. м на одного члена семьи);

если переселенец или участник АТО/ООС и члены их семей не имеют в собственности жилье на подконтрольной Украине территории (наличие жилья на неподконтрольной территории не учитывается);

если участник программы может подтвердить свою платежеспособность. Имеется в виду, что при условии уплаты всех ежемесячных платежей по кредиту суммарный остаток официального среднемесячного дохода кандидата и совершеннолетних членов семьи не может быть меньше, чем прожиточный минимум в расчете на каждого члена семьи. Например, с 1 января до 1 июля 2020 года прожиточный минимум составит2 027 грн, т.е. после уплаты всех ежемесячных платежей по кредиту на семью из 3-х человек суммарно должно оставаться не менее 6 081 грн официальных доходов.

СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ

Что касается цены жилья. За основу берется опосредованная стоимость 1 кв. м в регионах Украины, которая утверждается Министерством развития громад и территорий (ранее – Минрегион). В крайнем решении министерства говорится, что показатели на 1 января 2019 года остались прежними, обозначенными в приказе Минрегиона от 06.12.2018.

Конечная цена 1 кв. м общей площади жилья не должна превышать предельной. Предельная стоимость – это опосредованная цена, умноженная на установленный Минразвитием коэффициент. А коэффициенты таковы:

1,75 – для городов Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков (т.е. предельная цена за 1 кв. м в Киеве – 24 235,75 грн, в Днепре – 20 104 грн, во Львове – 20 623,75 грн, в Одессе – 19 866 грн, в Харькове – 21 794,5 грн);

1,50 – для городов-областных центров и городов областного значения с населением свыше 300 тыс. чел., а также населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 15 км от границ Киева и областных центров;

1,25 – для городов областного значения с населением 100-300 тыс. чел.;

1,00 – для других населенных пунктов.

Согласно Постановлению КМУ № 980, стоимость общей площади жилья, которая превышает нормативную площадь, уплачивается заемщиком за свой счет.

Теперь рассчитаем примерную стоимость квартир, которая подпадает под программу «Ипотека под 3%». (Для удобства основываться будем на параметрах, по которым мы ранее рассчитывали стоимость по программе «Доступное жилье»).

Пример 1. Одинокий переселенец решил купить 1-комнатную квартиру в Киеве. По программе «Ипотека под 3%» он может рассчитывать на жилье общей площадью до 31,5 кв. м (вне зависимости от количества комнат).

Для Киева:

«опосредованная стоимость» 1 кв. м жилья (смотрим таблицу Минрегиона) по г. Киеву – 13 849 грн за 1 кв. м;

коэффициент для Киева – 1,75.

Итоговый расчет: 31,5 кв. м * (13 849 грн * 1,75) = 763 426 грн. Всё, что свыше этой суммы – участник программы доплачивает самостоятельно, под них кредит не выдается.

Например, в Соломенском районе Киева 1-комнатная квартира общей площадью 36,56 кв. м продается за 786 040 грн (21 500 грн за 1 кв. м). По «Ипотеке под 3%» можно взять лишь 31,5 кв. м на 763 426 грн, т.е. участник программы самостоятельно должен будет оплатить 22 614 грн.

Пример 2. Одинокий переселенец решил купить 1-комнатную квартиру в городе Ирпень (Киевская обл.). По программе «Ипотека под 3%» он может рассчитывать на жилье общей площадью до 31,5 кв. м. (вне зависимости от количества комнат).

Для Ирпеня:

«опосредованная стоимость» 1 кв. м жилья (смотрим таблицу Минрегиона) по Киевской области – 11 734 грн за 1 кв. м;

коэффициент – 1,50, т.к. Ирпень является городом областного значения, плюс он находится на расстоянии до 15 км от границ Киева (несмотря на то, что численность населения здесь менее 100 тыс. чел. – 96 229 чел.).

Итоговый расчет: 31,5 кв. м * (11 734 грн * 1,50) = 554 431,5 грн. Всё, что свыше этой суммы – участник программы доплачивает самостоятельно, под них кредит не выдается.

Например, в Ирпене продается 1-комнатная квартира площадью 40 кв. м за 616 173 грн (15 404 грн за 1 кв. м.). По программе «Ипотека под 3%» можно взять лишь 31,5 кв. м на 554 431,5 грн, т.е. самостоятельно придется доплатить 61 741,5 грн.

Пример 3. Семья переселенцев из 3-х человек решила купить 2-комнатную квартиру в Запорожье. По программе «Ипотека под 3%» она может рассчитывать на жилье общей площадью до 73,5 кв. м., это = (21 кв. м * 3 чел.) + 10,5 кв. м на семью.

Для Запорожья:

«опосредованная стоимость» 1 кв. м жилья (смотрим таблицу Минрегиона) по Запорожской области – 11 476 грн за 1 кв. м;

коэффициент – 1,50, т.к. Запорожье – областной центр.

Итоговый расчет: 73,5 кв. м * (11 476 грн * 1,50) = 1 млн 265 тыс. 229 грн.

Например, в Запорожье 2-комнатную квартиру общей площадью 90,04 кв. м продают за 1 млн 359 тыс. 604 грн. По программе «Ипотека под 3%» можно взять лишь 73,5 кв. м на 1 млн 265 тыс. 229 грн, т.е. самостоятельно придется доплатить 94 375 грн.

Пример 4. Семья переселенцев из 2-х человек решила купить 2-комнатную квартиру в Соледаре (Бахмутский район, Донецкая обл.). По программе «Ипотека под 3%» она может рассчитывать на жилье общей площадью 52,5 кв. м., это = (21 кв. м * 2 чел.) + 10,5 кв. м на семью.

Для Соледара:

«опосредованная стоимость» 1 кв. м жилья (смотрим таблицу Минрегиона) по Донецкой области – 12 446 грн за 1 кв. м;

коэффициент – 1,00, т.к. Соледар – город районного значения с населением 11 400 чел. (согласно данным Соледарского городского совета). Т.е. город в плане коэффициента подпадает под «для других населенных пунктов».

Итоговый расчет: 52,5 кв. м * (12 446 грн * 1,00) = 653 415 грн.

Например, в Соледаре продается 2-комнатная квартира площадью 45 кв. м за 154 643 грн (3 436,5 грн за 1 кв. м.). По программе «Ипотека под 3%» можно взять 52,5 кв. м на 653 415грн. Т.е. стоимость выбранной квартиры полностью укладывается в программу «Ипотека под 3%», и можно брать кредит на 154 643 грн.

Пример 5. Семья переселенцев из 3-х человек решила купить 3-комнатную квартиру где-либо площадью в 100 кв. м. Такую квартиру нельзя приобрести по «Ипотеке под 3%», т.к. ее площадь превышает 94,5 кв. м (а по программе общая площадь квартиры для одинокого участника программы не может превышать 52,5 кв. м, а для семьи из двух и более человек – 94,5 кв. м.).

Обращаем внимание, что приведенные расчеты являются ориентировочными. Точную сумму средств, которая подпадает под программу «Ипотека под 3%», необходимо узнавать индивидуально в «Держмолодьжитло» (https://www.molod-kredit.gov.ua).

ДОКУМЕНТЫ

Для участия в программе нужно подготовить внушительный пакет документов. Подробно их перечень и нюансы к ним расписаны в п. 12 «Порядка использования средств…».

Если кратко, то для получения кредита кандидат подает в финансовое учреждение следующее:

заявление о предоставлении кредита;

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство совершеннолетних членов семьи (копии паспортов); если в паспортах отсутствует регистрация места жительства (прописка), то дополнительно нужна справка о регистрации места проживания (кроме лиц, прописанных на временно неподконтрольных Украине территориях);

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (проще говоря – ИНН);

информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о наличии или отсутствии в собственности жилья;

в случае пребывания на квартирном учете – справку об этом (кроме ВПЛ и членов их семей), или справку (письмо) о постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

документы для определения платежеспособности (справка с места работы, получение господдержки, а также другие документы, подтверждающие доходы членов семьи кандидата);

письменное согласие каждого совершеннолетнего члена семьи, на которого рассчитывается размер кредита по включению их в расчет кредита (в произвольной форме);

документы, подтверждающие родственные отношения между лицами, на которых рассчитывается размер кредита, которые вместе с ним проживают или зарегистрированы;

предварительный договор о приобретении жилья (другие документы, подтверждающие обязательства или намерение собственника жилья (продавца) заключить с кандидатом договор о приобретении жилья);

акт обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры), составленного соответствующей комиссией (см. п. 12 Порядка);

Внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) также представляет копию справки о постановке на учет ВПЛ и копии соответствующих справок членов его семьи.

Лица, на которых распространяется действие пунктов 19 и 20 части первой ст. 6 ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», подают копию удостоверения участника боевых действий и информацию о включении в Единый реестр участников АТО/ ООС.

Лица, на которых распространяется действие пунктов 11-14 части второй ст. 7 ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», подают копию удостоверения лица с инвалидностью вследствие войны и копию документа о непосредственном участии в АТО/ООС.

В случае обращения уполномоченного заявителем лица также предоставляется документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени заявителя.

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У тех, кто все-таки захочет принять участие в «Ипотеке под 3%», есть главное преимущество перед подававшими заявки в хаосные 3-5 декабря – это опыт последних, благодаря чему можно избежать многих ошибок и реально пройти по конкурсу. Мы обобщили вопросы наших читателей, которые принимали участие в первом блоке подачи заявок, на которые в следующей части материала ответит глава правления «Держмолодьжитла» Сергей Комнатный. Ждите вторую часть завтра, 12 декабря.