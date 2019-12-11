Результаты Нормандского саммита позволяют смотреть в 2020 год с осторожным оптимизмом, – эксперт

Переговоры лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Франция, Германия, Россия), которые состоялись 9 декабря в Париже, позволяют смотреть в 2020 год с осторожным оптимизмом. Об этом «Донецким новостям» рассказал эксперт-международник, глава правления неправительственной организации «Майдан закордонних справ» Олег Белоколос.

По его словам, на встрече Украина продемонстрировала свою добрую волю и желание осторожными шагами, прежде всего, гуманитарного характера, найти выход из очень непростой ситуации, в которой оказалась наша страна в 2019 году. «Однозначно положительно можно оценить то, что встреча завершилась согласованным документом (коммюнике), в котором в частности упомянуты принципы ОБСЕ. Сам же итоговый документ, обнародованный по результатам встречи в Париже, представляет собой определенный консенсус сторон относительно возможных путей продвижения вперед», – сказал Белоколос.

По словам эксперта-международника, предварительный анализ позволяет с уверенностью констатировать, что дипломатическим успехом Киева можно считать включение в него положений про имплементацию режима прекращения огня и освобождение удерживаемых лиц на основании принципа «всех на всех».

«В целом можно констатировать, что результаты Нормандского четырехстороннего саммита 9 декабря позволяют смотреть в 2020 год с осторожным оптимизмом», – резюмировал Олег Белоколос.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Парижская битва за Донбасс: Эксперты оценили переговоры "нормандской четверки"».